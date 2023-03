Parigi-Nizza 2023 | tappa di oggi in tv | orario 5 marzo | programma | streaming | percorso | favoriti

(Di domenica 5 marzo 2023) La Corsa del Sole torna a caratterizzare il calendario ciclistico. Prende quest’il via l’edizione numero 81 della, uno dei primi grandi appuntamenti della stagione che fanno un po’ da antipasto alla stagione Grand Tour che si aprirà con il Giro d’Italia a maggio. Si comincia con la frazione con partenza ed arrivo a La Verriere, almeno sulla carta favorevole alle ruote veloci.Corsa abbastanza mossa, che però non raggiungerà delle vette da mettere in difficoltà estrema in gruppo. La difficoltà maggiore è rappresentata dalla Cote de la Milon-la-Chapelle, un terza categoria di 500 metri al 12% da ripetere due volte, al chilometro 60 e a quello 149, ai -20 dal traguardo.Potrebbe essere una giornata per le ruote veloci, anche se forse i velocisti come Tim Merlier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cicloweb_it : #ParisNice 2023 - Analisi del percorso - L'edizione 2023 della 'Corsa verso il sole' risulta più dura e varia nei p… - Cicloweb_it : #ParigiNizza, orari e appuntamenti tv. Si rinnova il duello tra @TamauPogi e @j_vingegaard - SpazioCiclismo : Domani scatta la #ParisNice: i dettagli della prima tappa - davidefent : RT @MarcoBardella2: Un giorno al via della Parigi-Nizza, la corsa verso il sole...??@ParisNice #ParisNice #ParisNice23 #ParisNice2023 https:… - davidefent : RT @SpazioCiclismo: Andiamo a scoprire i principali favoriti al successo finale della #ParisNice -

Dal 5 al 12 marzo sarà in programma la corsa ciclistica francese, giunta all'edizione numero 81 e che si svolgerà in otto tappe su un percorso di 1 201,1km, con partenza da La Verrière e arrivo a. Nella scorsa stagione a trionfare fu lo ...La Corsa del Sole si corre dal 5 al 12 marzo. Sulle strade francesi si ritroveranno i due protagonisti dell'ultima edizione del Tour de France, Jonas Vingegaard e il suo rivale, Tadej ...Il calendario completo e il programma dell'edizione 2023 della, la 'Corsa del Sole' di scena da domenica 5 a domenica 12 marzo. Otto tappe che avranno come tema principale la grande sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar : il danese della ...

UAE Team Emirates, scelte le formazioni per Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza: Tadej Pogacar va in Francia, alla Corsa ... SpazioCiclismo

La Corsa del Sole torna a caratterizzare il calendario ciclistico. Prende quest’oggi il via l’edizione numero 81 della Parigi-Nizza, uno dei primi grandi appuntamenti della stagione che fanno un po’ d ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...