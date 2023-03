Parigi-Nizza 2023: subito spettacolo, volata vincente per Tim Merlier nella prima tappa (Di domenica 5 marzo 2023) Una prima tappa già ricca di emozioni alla Parigi-Nizza 2023. Nonostante un arrivo pianeggiante in quel di La Verrière, in terra transalpina si sono mossi subito i big e molto spettacolare è stata anche la volata finale che ha visto primeggiare Tim Merlier. Per il campione belga della Soudal – Quick Step terza vittoria stagionale e ovviamente leadership in classifica generale. Due corridori sono andati ad animare la parte iniziale della corsa: Paul Ourselin (TotalEnergies) e Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team). Per il francese e il norvegese vantaggio non esorbitante, con il plotone che si è limitato ovviamente a gestire la situazione senza accelerare i tempi. Fuga raggiunta a 30 chilometri dall’arrivo. Da lì si è accesa la corsa: sulla Côte de ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Unagià ricca di emozioni alla. Nonostante un arrivo pianeggiante in quel di La Verrière, in terra transalpina si sono mossii big e molto spettacolare è stata anche lafinale che ha visto primeggiare Tim. Per il campione belga della Soudal – Quick Step terza vittoria stagionale e ovviamente leadership in classifica generale. Due corridori sono andati ad animare la parte iniziale della corsa: Paul Ourselin (TotalEnergies) e Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team). Per il francese e il norvegese vantaggio non esorbitante, con il plotone che si è limitato ovviamente a gestire la situazione senza accelerare i tempi. Fuga raggiunta a 30 chilometri dall’arrivo. Da lì si è accesa la corsa: sulla Côte de ...

