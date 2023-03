Papa Francesco | tragedie come Cutro non si ripetano mai più

(Di domenica 5 marzo 2023) "Esprimo il mio dolore per la tragedia nelle acque di, prego per le vittime, i familiari e i sopravvissuti, esprimo apprezzamento alla popolazione locale e alle istituzioni per l'accoglienza e ...

Sentiamo il bisogno di fare nostro l'appello del Santo padre. Siamo tutti migranti chiamati a vivere la vita in pellegrinaggio". Sono state le parole di don Pasquale Aceto. "Il signore ...Sentiamo il bisogno di fare nostro l'appello del Santo padre. Siamo tutti migranti chiamati a vivere la vita in pellegrinaggio". "Non lasciamoci addomesticare dal male, vinciamo il ...Lo ha dettoal termine dell'Angelus in piazza San Pietro. 5 marzo 2023

Papa Francesco: dove ci sono donne la Chiesa cambia e va avanti Avvenire

I trafficanti di uomini siano fermati e i viaggi della speranza non si trasformino più in acque della morte. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere". Lo ha detto Papa Francesco al ...Milano, 5 mar. (LaPresse) - "Non si ripetano mai più simili tragedie". Papa Francesco rilancia il suo appello, al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro.