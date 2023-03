Pallanuoto femminile | Catania vince la Coppa Italia 2023 | quinto sigillo per l’Orizzonte | battuta Padova

(Di domenica 5 marzo 2023) La Final Six della2022-disi è conclusa oggi, domenica 5 marzo: nella piscina del “Polo Acquatico Frecciarossa” di Ostia, Roma, si sono disputate la finale per il primo e per il terzo posto. La 12ma edizione dellava alla formazione etnea de L’Ekipe Orizzonte, che supera nell’atto conclusivo la Plebiscitoper 9-7: per la compagine catanese si tratta delsuccesso nella pur breve storia della competizione. Il terzo posto va alla SIS Roma, padrona di casa, che liquida la Rapalloper 10-5. Le siciliane avevano già vinto nel 2012, 2013, 2018 e 2021, mentre le venete restano a quota tre (2015, 2017 e 2020). Seguono SIS Roma con due (2019 e 2022), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Pallanuoto, #CoppaItalia femminile: trionfa l’Ekipe Orizzonte, Plebiscito Padova sconfitta in finale - robgia66 : Amo l'atletica leggera. Ci sono gli - Sevenpress : Pallanuoto femminile: Rari Nantes Imperia batte Busto 15 a 9 - SanremoNews : Pallanuoto femminile: alla Cascione la Rari Nantes Imperia batte Busto per 15-9, - xlaux3 : @grogusmama @imyownlobster fare pallanuoto femminile ad alto livello significa allenarsi tutti i giorni passando da… -

L'Ekipe Orizzonte Catania ha conquistato la dodicesima edizione della Coppa Italia di. La formazione siciliana nella finale di Ostia ha sconfitto per 9 a 7 Plebiscito Padova al termine di una partita molto combattuta. Il terzo posto e' stato conquistato dalla SIS ...Trionfo dell' Ekipe Orizzonte nella dodicesima Coppa Italiadi. Il team catanese ha avuto la meglio in finale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sulla Plebiscito Padova con il punteggio di 9 - 7 , alzando il trofeo per la quinta ...Riposa il campionato, per lasciare spazio alla Final Six di Coppa Italia, torna quello maschile con la ... Terza forza del torneo è la CC Ortigia 1928 che batte una mai doma la...

Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2023: Orizzonte-Plebiscito 9-7. Quinto titolo per le etnee OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...A Roma, in una finale poco spettacolare, le catanesi battono 9-7 il Padova con tripletta di Marletta e conquistano il trofeo per la quinta volta ...