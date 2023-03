(Di domenica 5 marzo 2023) Cosa hanno in comune Nicolas, Leali, Joronen e Marson? Sono loro a comporre la lista, sempre in aggiornamento, di chi ha parato un penalty al...

Palermomania: Brunori non fa rima con... rigori!: Cosa hanno in comune Nicolas, Leali, Joronen e Marson? Sono loro…

Meno protagonista invece, pur presente nel vivo delle azioni che contano. Come conta fare punti in trasferta, quello si: sabato, in casa del sorprendente SudTirol, non sarà una sfida per ...Il portiere e l'attaccante, i due ruoli più importanti (sebbene qualcuno sostenga che, quel che conta, accade a centrocampo) di una squadra: Pigliacelli e. Uno i gol li evita, l'altro li fa..si conferma catalizzatore d'area di rigore, nonostante il feeling con i calci di rigore sia tutt'altro che sanato . Ma quello che conta è metterla dentro, in un modo o nell'altro, e grazie ...

