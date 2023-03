Palazzo Boselli | una dimora signorile affacciata sul fiume Brembo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 marzo 2023) San Giovanni Bianco. La maestosità della chiesa parrocchiale non favorisce la sua individuazione, eppureha rappresentato per secoli un punto focale per San Giovanni Bianco. Utilizzato attualmente come canonica, l’edificio appartiene infatti a quella schiera di strutture che hanno fatto la storia della Valle Brembana ospitando nel corso del tempo alcune delle famiglie più potenti dell’area. Posizionato alla confluenza fra il torrente Enna e il, lo stabile risale con ogni probabilità al tardo Medioevo, per la precisione a cavallo fra il XIII e il XIV secolo quando la famigliarisultava esser già residente nel piccolo borgo orobico. Protagonisti del mondo culturale ed ecclesiastico, i membri della casata furono al centro anche delle lotte fra Guelfi e Ghibellini che ...