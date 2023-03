Pagelle Spezia-Verona: alla fine i migliori sono i due portieri (Di domenica 5 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Spezia-Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Verona, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Spezia (4-2-3-1): Dragowski 7; Amian 6, Ampadu 6, Nikolau 6, Reca 6; Bourabia 6 (dal 75? Kovalenko sv), Ekdal 6; Verde 5,5 (dal 64? Zurkowski 5,5), Agudelo 5,5 (dal 75? Shomurodov sv), Gyasi 5,5 (dal 93? Maldini sv); Nzola 6. All. Semplici 6. Verona (3-4-2-1): Perilli 7; Magnani 6, Hien 6,5, Coppola 5,5; Faraoni 6 (dal 75? Terracciano sv), Duda 6 (dal 67? Abildgaard 5,5), Tameze 6, Depaoli 5,5; Ngonge sv (dal 9? Kallon 5,5), Lazovic 6 (dal 75? Verdi sv); Gaich 6 (dal 75? Lasagna sv). All. Zaffaroni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.(4-2-3-1): Dragowski 7; Amian 6, Ampadu 6, Nikolau 6, Reca 6; Bourabia 6 (dal 75? Kovalenko sv), Ekdal 6; Verde 5,5 (dal 64? Zurkowski 5,5), Agudelo 5,5 (dal 75? Shomurodov sv), Gyasi 5,5 (dal 93? Maldini sv); Nzola 6. All. Semplici 6.(3-4-2-1): Perilli 7; Magnani 6, Hien 6,5, Coppola 5,5; Faraoni 6 (dal 75? Terracciano sv), Duda 6 (dal 67? Abildgaard 5,5), Tameze 6, Depaoli 5,5; Ngonge sv (dal 9? Kallon 5,5), Lazovic 6 (dal 75? Verdi sv); Gaich 6 (dal 75? Lasagna sv). All. Zaffaroni ...

