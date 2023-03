Pagelle Roma-Juventus | un colpo da biliardo di Mancini regala i tre punti a Mourinho

(Di domenica 5 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.(3-4-2-1): Rui Patricio 7;7, Smalling 7, Ibanez 6.5; Zalewski 5.5 (64’ Karsdorp 6), Matic 6.5, Cristante 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 5 (86’ Belotti SV), Wjinaldum 5.5 (72’ Bove 5.5); Dybala 6 (72’ Abraham 5.5).(3-5-1-1): Szczesny 6.5; Danilo 6, Bremer 6, Alex Sandro 6 (46’ Bonucci 5.5); Cuadrado 6 (90’ Kean 4), Fagioli 5.5 (58’ Chiesa 6.5), Locatelli 6.5 (76’ Paredes SV), Rabiot 6.5, Kostic ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:- Juventus (Matteo Celletti inviato all'Olimpico)

Decisivo un gran tiro di Mancini dalla distanza. La Roma si rimette in carreggiata. I giallorossi battono di misura la Juventus e tornano a far sentire la propria voce nella corsa per un posto in ...Roma-Juventus le pagelle e il tabellino della partita. Mourinho vs Allegri: ecco cronaca proposta dalla redazione di Sportnews ...