Pagelle Inter Lecce | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 5 marzo 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra Bologna e, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:: L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??Male #Dumfries ??Brilla #Mkhitaryan Le pagelle del primo tempo di #InterLecce di @GiokerMusso - infoitsport : Primavera, pagelle Inter-Lecce: Akinsanmiro vivace, bene la linea difensiva - wazzaCN : Ricordo Inter - Barcellona il DELIRIO perché non metteva Asllani titolare, poi fate quelle pagelle a fine partita, 1-0: Inzaghi 6 Macchie - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Primavera, pagelle Inter-Lecce: Akinsanmiro vivace, bene la linea difensiva - fcin1908it : Primavera, pagelle Inter-Lecce: Akinsanmiro vivace, bene la linea difensiva -

...) 20.45 Fiorentina - Milan (- tabellino ) Domenica 5 marzo 12.30 Spezia - Verona (- tabellino ) 15.00 Sampdoria - Salernitana (- tabellino ) 18.00- Lecce (- ......30 Juvi Cremona - Latina 69 - 70 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Civitanova - Milano 3 - 0 18:00 Latina - Piacenza 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Verona 15:00 Sampdoria - Salernitana 18:00- ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Milan - Atalanta 2 - 0: i rossoneri agganciano l'al secondo posto e ritrovano Maignan e Ibrahimovic Ledi Milan - Atalanta: Leao inafferrabile, ...

Primavera, pagelle Inter-Lecce: Akinsanmiro vivace, bene la linea difensiva fcinter1908

Brescia e Cagliari sono scese in campo allo stadio Mario Rigamonti per la 28esima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 Brescia e Cagliari sono scese in campo per la GIORNATA del campionato di ...Fantacalcio pagelle 25° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...