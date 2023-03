Pagelle F1 GP Bahrain 2023: Verstappen di un altro pianeta, incubo Leclerc (Di domenica 5 marzo 2023) Le Pagelle del Gran Premio del Bahrain 2023, prima tappa del Mondiale di Formula 1. La nuova stagione inizia nel segno della Red Bull, che firma una doppietta sul circuito di Sakhir e si gode la vittoria di Max Verstappen, dominatore assoluto della gara davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Inizio di campionato da dimenticare invece per la Ferrari, con Charles Leclerc costretto al ritiro per la rottura del motore e Carlos Sainz giù dal podio. Il protagonista di giornata? Fernando Alonso, che all’età di 41 anni sale sul gradino più basso del podio con l’Aston Martin. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO MAX Verstappen, voto 10: Dopo la pole position, l’olandese brilla anche in gara, conducendo dal primo all’ultimo giro e rispettando il pronostico della vigilia. ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ledel Gran Premio del, prima tappa del Mondiale di Formula 1. La nuova stagione inizia nel segno della Red Bull, che firma una doppietta sul circuito di Sakhir e si gode la vittoria di Max, dominatore assoluto della gara davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Inizio di campionato da dimenticare invece per la Ferrari, con Charlescostretto al ritiro per la rottura del motore e Carlos Sainz giù dal podio. Il protagonista di giornata? Fernando Alonso, che all’età di 41 anni sale sul gradino più basso del podio con l’Aston Martin. LE CLASSIFICHE AGGIORNATE RISULTATI E ORDINE D’ARRIVO MAX, voto 10: Dopo la pole position, l’olandese brilla anche in gara, conducendo dal primo all’ultimo giro e rispettando il pronostico della vigilia. ...

