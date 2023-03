Padova-Trento in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per Pallavolo Padova-Itas Trentino, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I veneti di Jacopo Cuttini, terzultimi in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in chiave salvezza. Servirà però una grande prestazione per mettere in difficoltà la formazione di Angelo Lorenzetti, quarta e a caccia della top-3. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 5 marzo alla Kioene Arena di Padova. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Padova-Trento della Superlega 2022/2023. SEGUI ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per Pallavolo-Itas Trentino, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season didimaschile. I veneti di Jacopo Cuttini, terzultimi in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti in chiave salvezza. Servirà però una grande prestazione per mettere in difficoltà la formazione di Angelo Lorenzetti, quarta e a caccia della top-3. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 5 marzo alla Kioene Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella. SEGUI ...

