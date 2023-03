Pa | Borghi Pd | ' no informazioni ad autocrazia con TikTok'

(Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Stiamo vivendo l'epoca del capitalismo della sorveglianza: i nostri dati vengono acquisiti quotidianamente per finalità di varia natura, e veniamo –a nostra insaputa o inconsapevolezza– profilati. La legge cinese fa obbligo a ogni persona, fisica o giuridica, di quella nazione di consegnare alle autorità statali ogni informazione di cui dispone nel caso in cui lo Stato (che lì corrisponde al Partito comunista) lo richieda. Pena la prigione. Non c'è privacy che tenga. Il fatto che gli Stati Uniti e l'Unione europea abbiano aperto un'istruttoria formale nei confronti dinon può essere ignorato, né si può tacere circa il rischio da un lato della profilazione, schedatura e cessione dei nostri dati e della nostra popolazione più giovane in particolare e dall'altro del rischio di ingerenza e di influenza su milioni di nostri concittadini. ...

Insomma, non possiamo diventare fornitori ufficiali e inconsapevoli di informazioni per un’autocrazia che ritorce poi questi big data contro di noi”. Così Enrico Borghi, senatore del pd e componente ...si legge nella nota introduttiva della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022. Secondo Enrico Borghi, senatore del ...