Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #ostia, costruisce silenziatori artigianali in una fabbrica clandestina: #arrestato -

Un uomo è stato arrestato ain flagranza di reato, sorpreso nella sua fabbrica clandestina di silenziatori per pistole. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo dihanno scoperto una pistola Beretta Mod. 950B cal. 6.35, con serbatoio carico e canna modificata (allo scopo di poter avvitare un silenziatore). Inoltre, hanno rinvenuto 3 silenziatori ...... sorcetti da palcoscenico Domenica 5 marzo al Teatro del Lido diva in scena Tops, una ... Il cattivissimo re di mondiziaun mostro gigante e lo manda a distruggere il piccolo popolo del ...Qui, invece, contro l'alta velocità, con chiodi e colla siun finto autovelox, che probabilmente ha le ore contate perché illegale e verrà presto rimosso. LA DENUNCIA 'Non sappiamo chi sia ...

Ostia, costruisce silenziatori artigianali in una fabbrica clandestina: arrestato leggo.it

Un uomo è stato arrestato a Ostia in flagranza di reato, sorpreso nella sua fabbrica clandestina di silenziatori per pistole. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di ...La Golf sfreccia, poi rallenta e il ragazzo alla guida si mette le mani nei capelli e grida: «Troppo tardi, l’autovelox mi ha pizzicato, stavolta è multa certa...».