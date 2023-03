Orrore Isis | trovata una fossa comune in Iraq | riesumati 30 corpi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Centinaia di yazidi, popolazione di origine e lingua curda, si sono riuniti per l'apertura di unanel villaggio di Hamdan, in. Si ritiene che lacontenga idi almeno 30 persone uccise dallo Stato Islamico il 3 agosto 2014. I resti saranno portati a Baghdad per essere analizzati, nella speranza che le vittime possano essere identificate e restituite alle loro famiglie. Quando i militanti dell'hanno invaso la zona di Sinjar (nord-occidentale) ormai nove anni fa, hanno massacrato centinaia di yazidi e hanno costretto decine di migliaia di persone a fuggire dalle loro case. Dal 2019 è stato avviato un processo di ricerca di siti incriminati e fosse comuni in cui sono stati gettati i cadaveri delle vittime delle stragi. Questo è stato ...