Origi, che flop fin qui: solo due lampi in stagione e tante ombre sul belga (Di domenica 5 marzo 2023) Doveva essere il colpaccio estivo e invece si sta rivelando un vero e proprio flop: Divock Origi continua a deludere il Milan

PianetaMilan : Origi, che flop fin qui: solo due lampi in stagione e tante ombre sul belga - M4rkPhilips : @p__antonio @Zoroback_023 L'errore sta nel pensare che Origi possa fare quello che fa Giroud a livello di sportella… - p__antonio : @Zoroback_023 Che poi non solo lui sta facendo bene a Francoforte ma noi abbiamo il fratello scemo di Origi in rosa, doppia beffa - yanluke : @FabRavezzani ai nastri di partenza ibra, giroud e origi era sulla carta un grande attacco…ad ora non è andata bene… - MaStep92__ : @massimilianodu Tra il forte e l'Origi ci passa un mondo di mezzo.. Ma tanto anima in pace che con quell'ingaggio,…