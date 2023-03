Orari messa oggi in tv Tv 2000 domenica 5 marzo: canale e come vederla (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma della Santa messa che sarà trasmessa su TV2000 oggi domenica 5 marzo. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa messa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa messa ore 08:30 – Santa messa ore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santa messa ore 20:00 – Il Santo Rosario PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA RAI UNO PROGRAMMA canale 5 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma della Santache sarà trassu TV. Su TV28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA RAI UNO PROGRAMMA5 SportFace.

