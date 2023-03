Ora anche a Roma Sarri è Masaniello: il capolavoro del Maradona è studio e sudore (Messaggero) (Di domenica 5 marzo 2023) Il Messaggero esalta Maurizio Sarri dopo la vittoria della Lazio sul Napoli. “Sei forte, Maurizio. Il primo miracolo è compiuto. La Lazio disfa casa della capolista, otto anni dopo, e vola con 6 punti in più dell’anno scorso e un +5 rispetto a Simone Inzaghi nel 2020/21. Sarri trionfa per la prima volta dopo il suo addio al Vesuvio e ora persino nella capitale è Masaniello. Magari non ancora del bel gioco continuo, ma intanto del risultato. Ecco un’altra prova che non esiste alcun integralismo, ma Sarri è un maestro, un rettore di calcio, il Comandante della Lazio. Il capolavoro del Maradona è un mix di strategia tattica, equilibrio e coraggio. È studio, sudore e cura del dettaglio. Dalle ultime dieci partite partenopee visionate da ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Ilesalta Mauriziodopo la vittoria della Lazio sul Napoli. “Sei forte, Maurizio. Il primo miracolo è compiuto. La Lazio disfa casa della capolista, otto anni dopo, e vola con 6 punti in più dell’anno scorso e un +5 rispetto a Simone Inzaghi nel 2020/21.trionfa per la prima volta dopo il suo addio al Vesuvio e ora persino nella capitale è. Magari non ancora del bel gioco continuo, ma intanto del risultato. Ecco un’altra prova che non esiste alcun integralismo, maè un maestro, un rettore di calcio, il Comandante della Lazio. Ildelè un mix di strategia tattica, equilibrio e coraggio. Èe cura del dettaglio. Dalle ultime dieci partite partenopee visionate da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Cresce in #Turchia il dissenso nei confronti del leader turco dopo il terremoto. Dopo la protesta negli stadi, ora… - rulajebreal : Gli organi di propaganda di #FDI continuano a pubblicare lettere e ad avvalersi dell’opinione dell’avvocato dei nar… - HSkelsen : La rivitalizzazione della NATO, la Cortina di ferro, la censura e la repressione, ora arriva anche l'esproprio. Be'… - bobmarton80 : @LaVeritaWeb Ecco ?? sarebbe ora che si facessero sentire perché alla fine poi le vittime di questa follia sono anch… - Rturcato83 : RT @Toso82: @borghi_claudio 1) Non avete fermato nulla. Rinviato per ora 2) La vostra posizione ideologica sull’argomento è pari a quella d… -