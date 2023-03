Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoFilippoz : @Agenzia_Ansa Suonerebbe meglio così: ONU, raggiunto l'accordo per la protezione degli UCRAINI. - juornoit : #Juorno #Onu raggiunto #accordo protezione degli #oceani - MediasetTgcom24 : Onu, raggiunto l'accordo sulla protezione dell'Alto mare #5marzo - TerrinoniL : Onu, raggiunto l'accordo sulla protezione degli Oceani - Ultima Ora - Agenzia_Ansa : Onu, raggiunto l'accordo sulla protezione degli Oceani - Nord America - ANSA -

"La nave hala riva", ha annunciato il presidente della conferenza Rena Lee presso la sede delle Nazioni Unite a New York poco prima delle 21:30 di sabato ora locale (le 3:30 di domenica in ...... nella sede dell'. La disputa sulla sovranità dell'arcipelago risale al XIX secolo e nel 1982 ha ... postava alle 5:34, quando il numero di case senza elettricità aveva giài 6 milioni. ...L'affluenza alle urne , che nel 2019 hail sessantanove per cento, beneficia del voto via ...chiedeva che a Mosca venisse tolto il seggio permanente presso il Consiglio di Sicurezza dell'. ...

Onu, raggiunto l'accordo sulla protezione degli Oceani - Ultima Ora Agenzia ANSA

E' l'area di mare che si trova al di là della Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale, oltre le 200 miglia nautiche dalla costa, se gli Stati hanno dichiarato la EEZ, e occupa circa due terzi dell'oc ...Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno finalmente raggiunto un accordo, dopo anni di negoziati, per proteggere l'Alto mare, un tesoro fragile e vitale che copre quasi la metà del pianeta. (ANSA) ...