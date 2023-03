Oltre 200 eventi per la«Settimana della cultura». Inaugurazione con Alessio Boni (Di domenica 5 marzo 2023) L’evento. Dal 15 al 23 aprile sette giorni «Nella città di tutti» coinvolgerà l’intera diocesi. Il vescovo Beschi: «Una ricchezza per il futuro». Il via con Alessio Boni e Marcello Prayer. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 marzo 2023) L’evento. Dal 15 al 23 aprile sette giorni «Nella città di tutti» coinvolgerà l’intera diocesi. Il vescovo Beschi: «Una ricchezza per il futuro». Il via cone Marcello Prayer.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madliber : RT @ErmannoKilgore: Nato: «Oltre 200 mila soldati russi uccisi o feriti dall'inizio della guerra» Non si capisce perché si preoccupano dei… - webecodibergamo : Dal 15 al 23 aprile sette giorni «Nella città di tutti» coinvolgerà l’intera diocesi. Il vescovo Beschi: «Una ricch… - GiannettiMarco : RT @ANSA_Motori: E' caro-auto, oltre 4.200 euro la spesa nel 2023 #ANSAmotori - guidoics : @ilmessaggeroit ma non avevano finito le munizioni? come è possibile che con tutte le battaglie vinte dagli ucraini… - RAngela24386433 : RT @Alberto_Muttley: Quindi mi state dicendo che oltre 200 persone sono rimaste 2 giorni in navigazione con mare F4 su un barcone su cui al… -