Oceani. All'Onu accordo in extremis sul Trattato per la protezione dell'Alto mare (Di domenica 5 marzo 2023) New York – Raggiunto in extremis All'Onu un accordo sul Trattato per la protezione dell'Alto mare (lo spazio marino che si estende oltre le acque territoriali), ecosistema che produce metà dell'ossigeno che respiriamo, rappresenta il 95% della biosfera terrestre e assorbe anidride carbonica come nessun altro bacino sulla terra. L'accordo è stato definito un giorno dopo la scadenza prevista per la sessione di negoziati iniziata al Palazzo di Vetro lo scorso 20 febbraio, dopo una maratona di 38 ore di trattative non stop. La presidente della conferenza Rena Lee ha annunciato il raggiungimento di un accordo. Prossimamente, i delegati dei Paesi si incontreranno per adottare formalmente il testo che non può essere rinegoziato.

