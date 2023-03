Nuovo McDonald’s, Fioretti (Pd): “Subito un piano traffico per evitare disagi” (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“Come rivelato in questi giorni da uno studio della Confcommercio, a Benevento lo scenario commerciale è profondamente mutato negli ultimi dieci anni. È stata registrata, in particolare, una drastica riduzione dei negozi tradizionali mentre è cresciuta la presenza di attività di ristorazione. È in questo contesto che si colloca la prossima apertura di un secondo McDonald’s in città”. Così in una nota Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento. “La notizia – scrive – ha già fatto discutere tanto, con l’inevitabile dibattito tra chi vorrebbe una maggiore tutela delle produzioni enogastronomiche locali e della ristorazione a esse legate e sostenitori del fast food. Per quanto mi riguarda, l’attenzione andrebbe invece posta sugli aspetti logistici connessi all’insediamento del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“Come rivelato in questi giorni da uno studio della Confcommercio, a Benevento lo scenario commerciale è profondamente mutato negli ultimi dieci anni. È stata registrata, in particolare, una drastica riduzione dei negozi tradizionali mentre è cresciuta la presenza di attività di ristorazione. È in questo contesto che si colloca la prossima apertura di un secondoin città”. Così in una nota Floriana, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento. “La notizia – scrive – ha già fatto discutere tanto, con l’inevitabile dibattito tra chi vorrebbe una maggiore tutela delle produzioni enogastronomiche locali e della ristorazione a esse legate e sostenitori del fast food. Per quanto mi riguarda, l’attenzione andrebbe invece posta sugli aspetti logistici connessi all’insediamento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luisa72871717 : È modernità. Pensa pure la destra sponsorizza arte e sciô monopattini svapo... Figurati li cacafave quando aprono i… - MCDiaz4 : RT @kpopWorldItaly1: ???: Le NewJeans scelte come nuove ambasciatrici di McDonald's! McDonald's ha in programma di rilasciare un nuovo menu… - FulvioDamiani2 : @Inter_TV che scopo costruire uno stadio dov'è esistono centri commerciali McDonald's ecc.. (Assago) il nuovo stad… - paolocrociato1 : RT @paolocrociato: McDonald’s $MCD la popolare catena di 39198 ristoranti in tutto il mondo, ha annunciato un nuovo aumento del dividendo t… - paolocrociato1 : RT @paolocrociato: Nuovo aumento del dividendi per il nostro portafoglio #twitterhighdividend. McDonald's $MCD ha annunciato un incremento… -

Volley A2/M - Cuneo ospite di Prata di Pordenone: nuovo snodo fondamentale per i playoff ...Group Porto Viro e Agnelli Tipiesse Bergamo (con allenatore nuovo)...(4/3) Tinet Prata di Pordenone - Banca Alpi Marittime Acqua S. ...- Pool Libertas Cantù Videx Yuasa Grottazzolina - Consoli McDonald's ... Wall Street poco mossa, T - Bond oltre 4% ... ha toccato un nuovo massimo di 15 anni al 4,91%. Tra i titoli ... Tra le trimestrali più importanti , rally di Macy's (storica catena ... Salesforce, (+11,54%), McDonald's (+1,39%), Boeing (+1,02%) e ... McDonald's assume oltre 100 Addetti Ristorazione, Hostess e Steward L'azienda ricerca nuovo personale per i 670 ristoranti in Italia McDonald's, catena di ristoranti di fast food, assume oltre 100 Addetti alla Ristorazione, Hostess e Steward, Gestori di Ristorante e tante altre figure, ... ...Group Porto Viro e Agnelli Tipiesse Bergamo (con allenatore)...(4/3) Tinet Prata di Pordenone - Banca Alpi Marittime Acqua. ...- Pool Libertas Cantù Videx Yuasa Grottazzolina - Consoli...... ha toccato unmassimo di 15 anni al 4,91%. Tra i titoli ... Tra le trimestrali più importanti , rally di Macy'(storica catena ... Salesforce, (+11,54%),(+1,39%), Boeing (+1,02%) e ...L'azienda ricercapersonale per i 670 ristoranti in Italia, catena di ristoranti di fast food, assume oltre 100 Addetti alla Ristorazione, Hostess e Steward, Gestori di Ristorante e tante altre figure, ...