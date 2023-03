(Di domenica 5 marzo 2023) Ancoraavvelenate indisi segnalano oggi in due scuole a Abhar e Ahvaz, e in istituto elementare di Zanjan. Altrehanno fatto ricorso alle cure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Nuovi casi di intossicazione di studentesse in Iran: Si segnalano in due scuole a Abhar e Ahvaz, e a Zanjan - News24_it : Nuovi casi di intossicazione di studentesse in Iran - Italian : Nuovi casi di intossicazione di studentesse in Iran - AnsaVeneto : Covid: Veneto, ieri 283 nuovi casi e nessuna vittima. I ricoveri in area medica sono 881 e 30 in terapia intensiva… - silviagatti8 : Dati #COVID19 in Emilia-Romagna il 4 marzo 2023. Nuovi 257 casi e 1 morto!!!!! ANCORA MORTI!! @RegioneER ci spieg… -

Quest'anno il Tesoro dovrà emetteretitoli a medio - lungo termine fra i 310 e i 350 miliardi rispetto ai 278 dell'anno scorso. E ...economisti abbiamo di fronte un periodo nel migliore dei...Ancora studentesse avvelenate in Iran:di intossicazione si segnalano oggi in due scuole a Abhar e Ahvaz, e in istituto elementare di Zanjan. Altre studentesse hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari a Mashhad, Shiraz e ...... magari su base annuale, con igiochi dei suoi franchise. Staremo a vedere: per ora possiamo ... che quindi in un certo qual modo è vincolata in moltinon solo alla bravura nel tenere il ...

Nuovi casi di intossicazione di studentesse in Iran - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - TEHERAN, 05 MAR - Ancora studentesse avvelenate in Iran: nuovi casi di intossicazione si segnalano oggi in due scuole a Abhar e Ahvaz, e in istituto elementare di Zanjan. Altre studentesse ...Sos cuore a causa del Long Covid. Chi ne soffre o ne ha sofferto ha infatti una probabilità più che doppia di andare incontro a problemi cardiovascolari. Lo dimostra un'ampia metanalisi degli studi ch ...