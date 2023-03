Nuove frontiere per gli 007 e dossier TikTok Intervista a Borghi Pd

Leggi su formiche

(Di domenica 5 marzo 2023) La guerra in Ucraina ha evidenziato una “sempre più stretta osmosi” tra le dimensioni internazionale e interna della minaccia, si legge nella nota introduttiva della “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022. Secondo Enrico, senatore del Partito democratico e membro del Copasir, “anziché imboccare una strada un po’ rétro di una unificazione, dovremmo riflettere sulla specializzazione delle agenzie per funzioni”. Crede che dovremmo leggere questo passaggio come un segnale verso la riforma o una modifica del comparto nella direzione di un servizio unico? È giusto riflettere sull’esigenza di allineare il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica alle mutate circostanze storiche. Occorre farlo anzitutto con grande capacità analitica e prospettica, e allo stesso tempo con ...