Nunzia De Girolamo: "Sogno di farlo in pubblico. Sono molto etero, ma tutto può succedere, chi lo sa?"

Nunzia De Girolamo si è raccontata in una lunga intervista al Messaggero, a cominciare dall'esperienza in politica: "È stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all'inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltanto parlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c'è stata con Ballando (con le Stelle, il programma di RaiUno al quale ha partecipato come concorrente). Lì mi Sono mostrata per quello che Sono: una persona normale". Su una cosa però non ha dubbi: "È più facile stare in tv. La politica è molto piu cattiva del piccolo schermo". La conduttrice di Ciao Maschio, su RaiUno, parla anche della propria vita privata e del rapporto col marito, Francesco Boccia:

