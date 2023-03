Nunzia De Girolamo: «Ho avances da tante donne. Alcuni feticisti dei piedi farebbero di tutto per me» (Di domenica 5 marzo 2023) Il Messaggero intervista Nunzia De Girolamo. Nata a Benevento nel 1975, è stata deputata del Popolo della libertà (poi di Area Popolare e FI) per due legislature, dal 2008 al 2018. Dal 2013 al 2014 è stata ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Nel 2019 ha partecipato a “Ballando con le stelle”. Dal 21 gennaio di quest’anno è al timone della terza stagione del talk show “Ciao Maschio”, in onda su Rai1. Più facile stare in Parlamento o in tv? De Girolamo: «In politica è stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all’inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltantoparlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c’è stata con Ballando. Lì mi sono mostrata per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Il Messaggero intervistaDe. Nata a Benevento nel 1975, è stata deputata del Popolo della libertà (poi di Area Popolare e FI) per due legislature, dal 2008 al 2018. Dal 2013 al 2014 è stata ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Nel 2019 ha partecipato a “Ballando con le stelle”. Dal 21 gennaio di quest’anno è al timone della terza stagione del talk show “Ciao Maschio”, in onda su Rai1. Più facile stare in Parlamento o in tv? De: «In politica è stata durissima. Ero una giovane donna, meridionale e berlusconiana, e quindi i pregiudizi si sprecavano. In tv, con questi precedenti, all’inizio ho trovato un muro: tanti pensavano che se avessero soltantoparlato con me si sarebbero in qualche modo schierati politicamente. La svolta c’è stata con Ballando. Lì mi sono mostrata per ...

