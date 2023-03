Nosotti: «Lukaku fuori? Meglio Dzeko-Lautaro Martinez! Calhanoglu…» (Di domenica 5 marzo 2023) Marco Nosotti, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, fra poco in campo a San Siro contro il Lecce. SCELTE – Nosotti commenta le scelte di Inzaghi per Inter-Lecce: «Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan? Mi sembra la trinità adesso. Secondo me è cambiata l’Inter con questo terzetto, nella sua risalita in campo. Ci aspettavamo che Calhanoglu scopiazzasse Brozovic, che sapesse interpretare lo spazio nella ricezione del pallone. Poi però ci ha fatto vedere di essere un giocatore con una qualità diversa nel tempo della giocata, della verticalizzazione nel suggerire le due mezzali che vanno. Sono modi di risalire il campo differenti. Dzeko-Lautaro Martinez? Avevamo detto che Lukaku forse stava bene, ma forse no. La riprova del campionato ci dice che sia Meglio di andare con la ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Marco, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, fra poco in campo a San Siro contro il Lecce. SCELTE –commenta le scelte di Inzaghi per Inter-Lecce: «Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan? Mi sembra la trinità adesso. Secondo me è cambiata l’Inter con questo terzetto, nella sua risalita in campo. Ci aspettavamo che Calhanoglu scopiazzasse Brozovic, che sapesse interpretare lo spazio nella ricezione del pallone. Poi però ci ha fatto vedere di essere un giocatore con una qualità diversa nel tempo della giocata, della verticalizzazione nel suggerire le due mezzali che vanno. Sono modi di risalire il campo differenti.Martinez? Avevamo detto cheforse stava bene, ma forse no. La riprova del campionato ci dice che siadi andare con la ...

