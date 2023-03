"Non sono all'altezza". Inchiesta-Covid, bomba su Speranza: al suo ministero... (Di domenica 5 marzo 2023) Emergono carte clamorose nell'ambito dell'Inchiesta Covid. Riavvolgere il nastro fino al 23 febbraio 2020, giorno in cui si comprende che il coronavirus non ha colpito soltanto Codogno e Vo' Euganeo: il Covid stava iniziando a flagellare l'Italia. La paura montava. Ed in quel contesto, rivela il Corriere della Sera, il capo di gabinetto del ministero della Salute, Goffredo Zaccardi, scrive a Pierluigi Bersani, a cui è molto legato (ragione per la quale Speranza lo ha scelto come capo di gabinetto al ministero che all'epoca occupava). "Posso pararti riservatamente anche per telefono?", scrive Zaccardi a Bersani. E quest'ultimo risponde: "Ti chiamo io più tardi". Un'ora dopo, Zaccardi aggiunge: "Puoi parlare?". Ma a quel punto procede con i messaggi: "Penso sia evidente che da Ruocco ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Emergono carte clamorose nell'ambito dell'. Riavvolgere il nastro fino al 23 febbraio 2020, giorno in cui si comprende che il coronavirus non ha colpito soltanto Codogno e Vo' Euganeo: ilstava iniziando a flagellare l'Italia. La paura montava. Ed in quel contesto, rivela il Corriere della Sera, il capo di gabinetto deldella Salute, Goffredo Zaccardi, scrive a Pierluigi Bersani, a cui è molto legato (ragione per la qualelo ha scelto come capo di gabinetto alche all'epoca occupava). "Posso pararti riservatamente anche per telefono?", scrive Zaccardi a Bersani. E quest'ultimo risponde: "Ti chiamo io più tardi". Un'ora dopo, Zaccardi aggiunge: "Puoi parlare?". Ma a quel punto procede con i messaggi: "Penso sia evidente che da Ruocco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - capuanogio : La sospensione della squalifica di #Mourinho è un segnale di Diritto nella giustizia sportiva: se non c’è certezza… - borghi_claudio : Comunque adesso tutti a parlare dei problemi dell'auto elettrica... se non fossimo riusciti a fermare tutto per il… - jkjktaeyeon : @holmes_ludovica Anni fa ha bullizzato una ragazza, non so bene il tutto, ma sono anni da quel momento che chiunque… - __Budino_ : le troie che bevono troppo poi domenica mattina non riescono ad alzarsi dal letto per poi venirsi a lamentare su tw… -