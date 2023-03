Non solo Roma-Juve: guida alla domenica sera del calcio europeo (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma delle partite di questa sera nei principali campionati europei: Roma-Juve, ma non solo, dalla Ligue 1 al Real Madrid Sarà una domenica sera da Champions League quella che si vivrà oggi per i principali campionati europei. Il cartellone mette insieme una serie di appuntamenti interessanti, che non riguardano nessuna capolista ma che potranno incidere non poco sulle classifiche al vertice dei vari campionati. Ecco in ordine d’apparizione quali sono gli incontri da seguire. Ore 20,00 EREDIVISIE – Cambuur-Go Ahead Eagles. L’eccezione arriva per prima. Per il Cambuur è l’ultima chiamata per sperare di giocare il massimo campionato olandese anche il prossimo anno. Ultimo in classifica con soli 13 punti, affronta un avversario di centroclassifica, quindi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma delle partite di questanei principali campionati europei:, ma non, dLigue 1 al Real Madrid Sarà unada Champions League quella che si vivrà oggi per i principali campionati europei. Il cartellone mette insieme una serie di appuntamenti interessanti, che non riguardano nessuna capolista ma che potranno incidere non poco sulle classifiche al vertice dei vari campionati. Ecco in ordine d’apparizione quali sono gli incontri da seguire. Ore 20,00 EREDIVISIE – Cambuur-Go Ahead Eagles. L’eccezione arriva per prima. Per il Cambuur è l’ultima chiamata per sperare di giocare il massimo campionato olandese anche il prossimo anno. Ultimo in classifica con soli 13 punti, affronta un avversario di centroclassifica, quindi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zerocalcare : 1/ Una considerazione banale sugli omicidi che lo stato turco sta compiendo a Shengal, perché queste non siano solo… - BelpietroTweet : Il disastro di Giuseppe Conte &C. non fu causato dalla mancata zona rossa in Val Seriana, bensì dalla sottovalutazi… - _Nico_Piro_ : Grande #firenze ! PS: La #costituzione non è solo a rischio per la vittoria dell’estrema destra ma anche per via d… - Alino9710318 : RT @Lidia_Undiemi: Il neofascismo non esiste, esiste il fascismo, che implica il divieto, più o meno celato dietro varie forme di discrimin… - cirubit : @squopellediluna Ti assicuro che da non fumatore il solo odore mi dà molto fastidio anche all'aperto. Perfino quand… -