Non solo giornali e riviste Ecco come si salvano 600 edicole rimaste in città

È il Testo Unico sul Commercio della Regione Lazio, entrato in vigore nel 2019, a disciplinare il mondo delle edicole e a dar loro anche maggiori opportunità in ottica di combattere la crisi che ha colpito il mondo della editoria. Tra le principali novità contenute nella legge c'è la possibilità di aprirsi ai servizi di vario genere, come vendita di biglietti del trasporti pubblici, superenalotto, pagare bollettini, ma anche vendere prodotti diversi da quelli editoriali, compreso il cibo. In realtà solo confezionato e quindi resta vietata la somministrazione e soprattutto la vendita di super alcolici, sta di fatto che questa prerogativa non ha preso affatto spazio nella Capitale e sono davvero poche le edicole dove si possono trovare alimenti da acquistare. Piuttosto in tanti edicolanti hanno capito che un possibile ...

