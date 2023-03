“Non pensavamo al Tottenham, ma hanno fatto meglio di noi”, le parole di Pioli dopo Fiorentina-Milan (Di domenica 5 marzo 2023) Non cerca alibi l’allenatore del Milan Stefano Pioli al termine della partita persa 2-1 dai rossoneri sul campo della Fiorentina. A decidere il match le reti di Nico Gonzalez su rigore e Luka Jovic, con Theo Hernandez a firmare la rete della bandiera in pieno recupero quando ormai era troppo tardi anche solo per abbozzare una rimonta. Quella contro la Fiorentina è sempre una partita particolare per Pioli, in considerazione del suo passato da giocatore e allenatore viola, ma anche e soprattutto nel ricordo di Davide Astori, omaggiato dal Franchi al minuto 13. L’allenatore emiliano, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “Per me intimamente è sempre una partita particolare. Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide”. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Non cerca alibi l’allenatore delStefanoal termine della partita persa 2-1 dai rossoneri sul campo della. A decidere il match le reti di Nico Gonzalez su rigore e Luka Jovic, con Theo Hernandez a firmare la rete della bandiera in pieno recupero quando ormai era troppo tardi anche solo per abbozzare una rimonta. Quella contro laè sempre una partita particolare per, in considerazione del suo passato da giocatore e allenatore viola, ma anche e soprattutto nel ricordo di Davide Astori, omaggiato dal Franchi al minuto 13. L’allenatore emiliano, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: “Per me intimamente è sempre una partita particolare. Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide”. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in ...

