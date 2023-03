“Non li vedrai mai più”. La tremenda vendetta di Harry e Meghan contro Re Carlo (Di domenica 5 marzo 2023) Re Carlo ha deciso di dare l'ennesima mazzata al rapporto con il figlio Harry e la moglie Meghan Markle cacciandoli da Frogmore Cottage, la tenuta di Windsor donata ai duchi di Sussex per il loro matrimonio dalla regina Elisabetta, ormai defunta. La coppia non è rimasta a guardare e ha deciso di farla pagare cara al sovrano del Regno Unito. “Non vedrai mai più i tuoi nipotini” la dichiarazione riportata dai tabloid britannici: in particolare a far arrabbiare Harry è stato il fatto che quella residenza sarebbe l'unica in cui i figli Archie Harrison, di 3 anni, e Lilibet Diana, di un anno e mezzo, “si potevano ritenere al sicuro”. Harry, prima di dichiarare guerra al nonno dei suoi figli, ha provato a mettersi in contatto col nuovo numero uno della famiglia reale. Dopo alcuni ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Reha deciso di dare l'ennesima mazzata al rapporto con il figlioe la moglieMarkle cacciandoli da Frogmore Cottage, la tenuta di Windsor donata ai duchi di Sussex per il loro matrimonio dalla regina Elisabetta, ormai defunta. La coppia non è rimasta a guardare e ha deciso di farla pagare cara al sovrano del Regno Unito. “Nonmai più i tuoi nipotini” la dichiarazione riportata dai tabloid britannici: in particolare a far arrabbiareè stato il fatto che quella residenza sarebbe l'unica in cui i figli Archie Harrison, di 3 anni, e Lilibet Diana, di un anno e mezzo, “si potevano ritenere al sicuro”., prima di dichiarare guerra al nonno dei suoi figli, ha provato a mettersi in contatto col nuovo numero uno della famiglia reale. Dopo alcuni ...

