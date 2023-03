"Non la ho votata. Ma...". Incubo rosso, ora tutto torna: chi sta con Schlein (Di domenica 5 marzo 2023) Toh, chi si risente: Nichi Vendola. Ora che Elly Schlein si è presa il Pd, torna a parlare l'ex leader di Sinistra Ecologia e Libertà nonché ex governatore della Puglia. E Vendola ovviamente si schiera con la neo-segretaria. "Non ho votato alle primarie del Pd, non sono né un iscritto né un elettore del Pd. Le mie tessere sono di Nessuno tocchi Caino e di Sinistra Italiana. E la tessera del mio partito è bellissima: è una citazione di una vecchia campagna del Pci, c'è un bosco verde e sopra lo slogan Questa è una proposta rossa salviamo il Pianeta. Oggi però Elly ha una grande opportunità, ma dovrà scalare vette impervie e altissime, la sua scommessa riguarda la natura di un partito segnato non solo dalle degenerazioni governiste ma anche dalla subalternità ai totem e ai tabù dell'ideologia liberista", afferma in un'intervista all'edizione pugliese di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Toh, chi si risente: Nichi Vendola. Ora che Ellysi è presa il Pd,a parlare l'ex leader di Sinistra Ecologia e Libertà nonché ex governatore della Puglia. E Vendola ovviamente si schiera con la neo-segretaria. "Non ho votato alle primarie del Pd, non sono né un iscritto né un elettore del Pd. Le mie tessere sono di Nessuno tocchi Caino e di Sinistra Italiana. E la tessera del mio partito è bellissima: è una citazione di una vecchia campagna del Pci, c'è un bosco verde e sopra lo slogan Questa è una proposta rossa salviamo il Pianeta. Oggi però Elly ha una grande opportunità, ma dovrà scalare vette impervie e altissime, la sua scommessa riguarda la natura di un partito segnato non solo dalle degenerazioni governiste ma anche dalla subalternità ai totem e ai tabù dell'ideologia liberista", afferma in un'intervista all'edizione pugliese di ...

