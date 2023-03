"Non ho amici e non conosco la lingua": il dramma nascosto di Michelle Hunziker (Di domenica 5 marzo 2023) Non è andata benissimo la seconda puntata di Michelle Impossible & Friends dal punto di vista degli ascolti. Dopo il trionfo dell'esordio, il gran varietà di Canale 5 condotto dalla showgirl svizzera si è fermato a 2 milioni e 288mila telespettatori, 200mila in meno rispetto alla concorrenza di Rai 1 che ha vinto la sfida con il bio-pic Bohemian Rhapsody. Unica consolazione, per Mediaset, il successo per quanto riguarda lo share (17,3% contro il 14,6%) in virtù della maggior durata del programma targato Hunziker. Una lunga serata infarcita di momenti comici più o meno riusciti (dal Mago Forest a Katia Follesa, fino al duetto-nostalgia tra Michelle e Bisio suo sodale ai tempi di Zelig) che ha avuto il segmento clou nell'emozionante confronto-confidenza tra la padrona di casa e Belen Rodriguez. Bellissime, intense, a cuore aperto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Non è andata benissimo la seconda puntata diImpossible & Friends dal punto di vista degli ascolti. Dopo il trionfo dell'esordio, il gran varietà di Canale 5 condotto dalla showgirl svizzera si è fermato a 2 milioni e 288mila telespettatori, 200mila in meno rispetto alla concorrenza di Rai 1 che ha vinto la sfida con il bio-pic Bohemian Rhapsody. Unica consolazione, per Mediaset, il successo per quanto riguarda lo share (17,3% contro il 14,6%) in virtù della maggior durata del programma targato. Una lunga serata infarcita di momenti comici più o meno riusciti (dal Mago Forest a Katia Follesa, fino al duetto-nostalgia trae Bisio suo sodale ai tempi di Zelig) che ha avuto il segmento clou nell'emozionante confronto-confidenza tra la padrona di casa e Belen Rodriguez. Bellissime, intense, a cuore aperto: ...

