Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 marzo 2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Questa sera, domenica 5 marzo 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Continuano le inchieste sulla mafia. L’arresto della sorella di Matteo Messina Denaro e la sua rete di pizzini forniscono nuovi dettagli per scoprire elementi fino ad oggi sconosciuti sulla latitanza del boss e sulla sua vita da fuggitivo. E grazie ai messaggi vocali scambiati con la donna conosciuta durante le sedute di chemio (che sarà di nuovo ospite del programma) sarà possibile analizzare la psicologia dell’uomo e del ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Questa sera, domenica 5, su La7 va in onda una nuovadi Non è, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono lee glidi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Continuano le inchieste sulla mafia. L’arrestosorella di Matteo Messina Denaro e la sua rete di pizzini forniscono nuovi dettagli per scoprire elementi fino adsconosciuti sulla latitanza del boss e sulla sua vita da fuggitivo. E grazie ai messaggi vocali scambiati con la donna conosciuta durante le sedute di chemio (che sarà di nuovo ospite del programma) sarà possibile analizzare la psicologia dell’uomo e del ...

