“Non aprite le finestre, non mangiate frutta e verdura”. Terribile incendio in Italia: “Fumo tossico” (Di domenica 5 marzo 2023) Dramma in provincia di Salerno, precisamente a Sarno, dove sabato 4 marzo 2023, un grosso incendio si è sviluppato in un’azienda di commercia rottami ferrosi e materiale non ferroso. È capitato all’interno della Cermetal intorno alle 16:10 e le fiamme hanno avvolto tutto nell’area Pip del comune. Il rogo ha fatto divampare di fatto i detriti ferrosi depositati su un piazzale a cielo libero di circa 1500 mq. Allertati immediatamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Nocera e Sarno. Sul posto sono quindi intervenute subito 3 autobotti, di cui una proveniente dal Comando di Napoli. C’è da dire che le operazioni di spegnimento dell’incendio sono state davvero complicate. Poco dopo il Comando Vigili del Fuoco di Salerno ha attivato l’Arpac, ovvero il monitoraggio preventivo ambientale dei prodotti di combustione. Leggi anche: Denise Pipitone, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Dramma in provincia di Salerno, precisamente a Sarno, dove sabato 4 marzo 2023, un grossosi è sviluppato in un’azienda di commercia rottami ferrosi e materiale non ferroso. È capitato all’interno della Cermetal intorno alle 16:10 e le fiamme hanno avvolto tutto nell’area Pip del comune. Il rogo ha fatto divampare di fatto i detriti ferrosi depositati su un piazzale a cielo libero di circa 1500 mq. Allertati immediatamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Nocera e Sarno. Sul posto sono quindi intervenute subito 3 autobotti, di cui una proveniente dal Comando di Napoli. C’è da dire che le operazioni di spegnimento dell’sono state davvero complicate. Poco dopo il Comando Vigili del Fuoco di Salerno ha attivato l’Arpac, ovvero il monitoraggio preventivo ambientale dei prodotti di combustione. Leggi anche: Denise Pipitone, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BySkilla : RT @lupofranci1: Chiudete gli occhi Immaginate Allegri espulso per comportamenti non conformi in campo,poi rimandata la squalifica Cosa sar… - BarbaGiampi : @MediasetTgcom24 Invece di commentare a caso, aprite almeno l'articolo. C'è scritto: 'non si potrà più accendere né… - dusterley : @LBasemi ...aprite gli invasi! I soldi alle regioni per la siccità, non v'è li danno piu - lacittanews : Un vasto incendio si è sviluppato in un’azienda che commercia rottami a Sarno, in provincia di Salerno. Scattato l’… - xmetterglipaura : RT @Ruzzet3: @DarioNardella Capisco che ogni volta che aprite bocca, nel dire quanti sono raddoppiano,ma non credete di esagerare ora!l'ult… -