Noi non siamo capaci, ma ci pensa il Mediterraneo a bloccare i migranti (Di domenica 5 marzo 2023) Ne sono annegati 66 al largo del crotonese Potrebbero essere di più. Tra i cadaveri quelli di 10 donne e 8 bimbi, tra cui due gemellini e un neonato. Sommozzatori alla ricerca di altre vittime. Iraniani, pachistani, bengalesi, siriani: ne sono sopravvissuti 82. A 100 metri dal porto di Cutro ci fu un'esplosione a bordo e i naufraghi dovettero raggiungere la spiaggia a nuoto. Sono morti quelli che non sapevano nuotare. Molti sono ricoverati in ospedale. tra cui un bambino di 9 anni, Tanti giocattoli sparsi sulla spiaggia. I padroncini non ci sono più. Mattarella auspica che alle difficoltà del fenomeno migratorio ci venga incontro l'Europa. In questo mondo capovolto, grave una tredicenne colpita con un paio di forbici da due coetanee, compagne di classe Come possono al giorno d'oggi due bambine ordire un agguato a un'amichetta. È accaduto a Castelbelforte (Mantova), in un parco ...

