Nikolaou | «Contro l’Inter far valere nostre qualità! Possiamo riuscirci»

(Di domenica 5 marzo 2023) Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, ha parlato così ai microfoni del club dopo il pareggio contro il Verona. Il pensiero è sulla prossima sfida all'Inter.

QUALITA' – Queste le parole di Nikolaou: «Nel prossimo turno affronteremo una grande squadra come l'Inter, dovremo essere bravi a far valere le nostre qualità per dare filo da torcere ai nostri avversari. Ci proveremo e siamo convinti di poterci riuscire. Dobbiamo continuare a lottare, partita dopo partita, per poter raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Soltando lavorando e dando tutto potremo toglierci molte soddisfazioni».

Ieri invece il Monza ha vinto 2 - 1l'Empoli. Atalanta - Udinese è finita 0 - 0, mentre ... Il tabellino di Spezia - Verona 0 - 0 SPEZIA (4 - 3 - 3): Dragowski, Amian, Ampadu,, Reca, ...Le sconfitteRoma e Fiorentina hanno stoppato la rimonta scaligera dopo i 4 risultati utili ... SPEZIA(4 - 2 - 3 - 1): Dragowski, Amiam, Ampadu,, Reca, Bourabia, Ekdal, Verde, Agudelo, ...Lo Spezia ha vinto la gara d'andatail Verona, dopo che nei quattro precedentigli ... mentre in difesa riproposti Amian e Reca terzini, con Ampadu ecentrali, di fronte a ...

Obiettivo diecimila spettatori per Spezia-Verona, sorta di spareggio anticipato per la permanenza in serie A. La curva di casa ed il settore ospiti sono esauriti da giorni, rimangono un paio di miglia ...Obiettivo diecimila spettatori per Spezia-Verona, sorta di spareggio anticipato per la permanenza in serie A. (ANSA) ...