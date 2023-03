Nikita parla di Onestini al GF Vip | Ivana le lancia un dardo infuocato | cosa sta succedendo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Loredana_Dana75 : Ivana! Sei abbastanza codarda e Falsa! Completamente scaduta! Peccato che il tuo scimmione parla 24 ore su 24 di Ni… - MelissaScattol1 : RT @SDearmelancholy: Vorrei dire ad Ivana che la prima a dar adito a Nikita che parla di Luca è lei postando storie. Nikita ne ha parlato r… - MaurizioMattan1 : RT @Sicily_03: “Nikita senza la storia di Luca sarebbe trasparente per questo ne parla” ma potete dirmi invece lui cosa fa di così eclatant… - Laurettaspni : @Sicily_03 Che poi nikita ne parla su domanda, ieri ha risposto a una domanda di antonella - Any_81_ : RT @SDearmelancholy: Vorrei dire ad Ivana che la prima a dar adito a Nikita che parla di Luca è lei postando storie. Nikita ne ha parlato r… -

di Onestini al GF Vip: Ivana le lancia un dardo infuocato Stavo pensando alla storia di Luca. Avvicinamento tra noi Zero se mi piace ancora No, c'è tanta attrazione fisica, c'è il ......Instagram con i fan per parlare del suo rapporto diPelizon e commentando anche della nascente storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini . "Cosa penso di Antonino e Ginevra",...

Nikita parla di Onestini al GF Vip: Ivana le lancia un dardo infuocato Blog Tivvù

Nikita Pelizon parla di Luca Onestini al Grande Fratello Vip: Ivana Mrazova le lancia un dardo infuocato, cosa sta succedendo.La modella ceca è spuntata su Instagram ed ha riservato un commento affilato e velenoso alla collega Nikita Pelizon ...