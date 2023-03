Nico Gonzalez e Jovic fanno Viola il Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : IL #MILAN CADE ANCORA A FIRENZE ? Interrotta la striscia positiva dei rossoneri: al Franchi la #Fiorentina passa 2… - DAZN_IT : Nico Gonzalez ? Jovic ? Non basta Theo ? È festa viola ???? #FiorentinaMilan #SerieATIM #DAZN - andreastoolbox : Fiorentina-Milan 2-1: Nico Gonzalez e Jovic affossano l'ex Pioli - la Repubblica #2-1: #Fiorentina-Milan #Nico #e… - LabaroViola_ : RT @PassioneFiorent: ?? Ikonè manda al manicomio Tomori, Nico Gonzalez non perdona ?? #FiorentinaMilan - Fprime86 : RT @CorSport: ?? La #Fiorentina vince nel segno di Davide #Astori Al Franchi passano i Viola: 2-1 al #Milan. Decisive le reti di Nico #Gonz… -

La Fiorentina passa nella ripresa, Pioli si gioca anche la carta Ibrahimovic, ma è tutto inutile: la rete della speranza di Hernandez arriva ...FIRENZE " La Fiorentina si regala una serata magica battendo per la prima volta in stagione una big del campionato. Lo fa grazie alle reti die Jovic che premiano una prestazione dei viola maiuscola e con tante cose positive. Serata nerissima invece per il Milan che fa un nuovo passo indietro dopo i segnali confortanti delle ...Un brutto passo falso per i ragazzi di Pioli : primasu rigore (51 ), poi Jovic di testa (87 ) affossano il Diavolo . Il 2 - 1 di Theo Hernandez è tardivo (95 ). Il primo tempo ...

La Fiorentina passa nella ripresa, Pioli si gioca anche la carta Ibrahimovic, ma è tutto inutile: la rete della speranza di Hernandez arriva tardì ...Successo casalingo per la Fiorentina. I viola di Vincenzo Italiano sorridono davanti al proprio pubblico imponendosi 2-1 sul Milan e frenando la corsa.