Newcastle, si torna alla carica per un difensore del Southampton (Di domenica 5 marzo 2023) Il Newcastle torna a bussare alla porta del Southampton per Mohammed Salisu, difensore ghanese che aveva destato l'interesse dei Magpies... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Ila bussareporta delper Mohammed Salisu,ghanese che aveva destato l'interesse dei Magpies...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Newcastle, si torna alla carica per un difensore del Southampton: Il Newcastle torna a bussare alla porta del South… - Sportellate_it : Sotto la guida del suo nuovo condottiero olandese, lo United torna ad alzare un trofeo dopo quasi 6 anni battendo a… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Loris #Karius torna in campo dopo 2 anni: sgomento per i suoi guanti 'della Seconda guerra mondiale' | Foto #CarabaoCu… - Libero_official : Loris #Karius torna in campo dopo 2 anni: sgomento per i suoi guanti 'della Seconda guerra mondiale' | Foto… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dopo due anni torna Karius, para ma il Newcastle perde Lettera fidanzata Diletta, niente lieto fine. Coppa allo United -

Premier, Ten Hag torna sull'addio di Ronaldo al Manchester United e incorona Casemiro - Top News Ancora ebbro della vittoria in Carabao Cup contro il Newcastle , il Manchester United si appresta ad affrontare il Liverpool in uno snodo importante per la rincorsa al primo posto in Premier League . Una rincorsa a cui nessuno avrebbe mai potuto pensare ... Premier: Arsenal vince al fotofinish, Bournemouth beffato Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresa torna alla ... che oggi ha battuto 2 - 0 il Newcastle con i gol di Foden, che a soli 22 anni e 280 giorni ... Arsenal vince al fotofinish, Bournemouth beffato Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresa torna alla ... che oggi ha battuto 2 - 0 il Newcastle con i gol di Foden, che a soli 22 anni e 280 giorni ... Ancora ebbro della vittoria in Carabao Cup contro il, il Manchester United si appresta ad affrontare il Liverpool in uno snodo importante per la rincorsa al primo posto in Premier League . Una rincorsa a cui nessuno avrebbe mai potuto pensare ...Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresaalla ... che oggi ha battuto 2 - 0 ilcon i gol di Foden, che a soli 22 anni e 280 giorni ...Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresaalla ... che oggi ha battuto 2 - 0 ilcon i gol di Foden, che a soli 22 anni e 280 giorni ... Foden torna a splendere, il City domina il Newcastle. Arsenal, rimonta da sballo con Nelson al 97' La Gazzetta dello Sport Hesgoal Liverpool-Manchester United: segui la Premier League in Diretta LIVE Hesgoal Liverpool-Manchester United: tutte le info, orari e dove vedere la diretta streaming live della Premier League ... Arsenal vince al fotofinish, Bournemouth beffato La 26/a giornata della Premier League è ricca di emozioni e sorprese. Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresa torna alla vittoria battendo il Leeds (Gno ... Hesgoal Liverpool-Manchester United: tutte le info, orari e dove vedere la diretta streaming live della Premier League ...La 26/a giornata della Premier League è ricca di emozioni e sorprese. Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresa torna alla vittoria battendo il Leeds (Gno ...