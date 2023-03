(Di domenica 5 marzo 2023) «Perché a noi la qualità c’ha rotto il caz*o. Viva la mer*a!». Non ci stupiremmo se la famosa battuta della serie Boris fosse stata riproposta nello stesso modo nelle stanze dei bottoni dellao di, che nell’ultimo mese hanno preso decisioni inspiegabili. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2023 Ovviamente non possiamo non partire dall’assurda cancellazione, da parte di, della serie tedesca 1899, creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, che già avevano stupito il mondo con il capolavoro Dark. La serie, che racconta di una misteriosa nave con passeggeri provenienti da tutti i Paesi d’Europa – in molte interviste i creatori della serie hanno anche parlato della serie come «metafora» dello spirito europeo in declino che deve rialzarsi, cosa non di poco conto –, univa atmosfere ...

Netflix e Warner continuano a non capirci una mazza Il Primato Nazionale

