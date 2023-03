Nerazzurri in campo per la 25.a giornata della Serie A (Di domenica 5 marzo 2023) INTER-LECCE 1-0 LIVEMarcatori: 29? Mkhitaryan (I)INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 13 Tuia, 93 Umtiti, 97 Pezzella; 32 Maleh, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 25 Gallo, 28 Oudin, 29 Blin, 83 Lemmens, 84 Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.Arbitro: Manganiello. Assistenti: Scatragli, Garzelli. Quarto ufficiale: Meraviglia. VAR: Nasca. Assistente VAR: Volpi. Fonte articolo e foto: www.inter.it ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 marzo 2023) INTER-LECCE 1-0 LIVEMarcatori: 29? Mkhitaryan (I)INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 13 Tuia, 93 Umtiti, 97 Pezzella; 32 Maleh, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Romagnoli, 7 Askildsen, 9 Colombo, 14 Helgason, 18 Ceccaroni, 22 Banda, 25 Gallo, 28 Oudin, 29 Blin, 83 Lemmens, 84 Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.Arbitro: Manganiello. Assistenti: Scatragli, Garzelli. Quarto ufficiale: Meraviglia. VAR: Nasca. Assistente VAR: Volpi. Fonte articolo e foto: www.inter.it ...

