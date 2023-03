Nella nostra nuova collana di libri | lo psichiatra Vittorino Andreoli indaga il senso dell' esistenza

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 marzo 2023) Semplicemente c’è un momento giusto per fare le cose e questo lo era per parlare dela vita e del fatto che quest’ultima, al di là di ogni psicopatologia, resta solo un racconto. È andata così per, notoche tocca i punti che portano al, con unadi 23che si soffermano sulla pazienza e sulla gentilezza, ma anche sulla fiducia e l’immaginazione. «Era necessario» dice, «perché viviamo in un momento di grande confusione, siamo tutti molto attenti alle azioni singole più che al significato». Il titolo Raccontare la vita- Emozioni, sentimenti, pensieri non ha nulla di paternalistico, anzi. Si parla di disturbi, di letteratura ma anche di amore. ...