Nella guerra entra la super bomba russa da una tonnellata a mezzo: può creare un “deserto” (video) (Di domenica 5 marzo 2023) La Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina una potente bomba guidata del peso di 1,5 tonNellate. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. AB-1500B è di fatto un grande cilindro di 5 metri di lunghezza e 40 centimetri di diametro, con un muso semisferico e una sezione di coda affusolata. E’ dotata di un sistema di guida combinato basato su navigazione inerziale e satellitare. A seconda del tipo di bersaglio, la detonazione viene eseguita al contatto o con un determinato ritardo, finalizzato a distruggere gli edifici dall’interno, dopo averli perforati: la sua esplosione può spianare palazzo creando un “deserto” di macerie, come già accaduto, nei giorni scorsi, a Chernihiv, in Ucraina settentrionale. La super ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 marzo 2023) La Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina una potenteguidata del peso di 1,5 tonte. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. AB-1500B è di fatto un grande cilindro di 5 metri di lunghezza e 40 centimetri di diametro, con un muso semisferico e una sezione di coda affusolata. E’ dotata di un sistema di guida combinato basato su navigazione inerziale e satellitare. A seconda del tipo di bersaglio, la detonazione viene eseguita al contatto o con un determinato ritardo, finalizzato a distruggere gli edifici dall’interno, dopo averli perforati: la sua esplosione può spianare palazzo creando un “” di macerie, come già accaduto, nei giorni scorsi, a Chernihiv, in Ucraina settentrionale. La...

