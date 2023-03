Nel 2035 più della metà della popolazione mondiale sarà obesa (Di domenica 5 marzo 2023) Oltre metà della popolazione mondiale, con percentuali maggiori nelle fasce più giovani, nel 2035 sarà obesa. A rivelarlo è un Leggi su europa.today (Di domenica 5 marzo 2023) Oltre, con percentuali maggiori nelle fasce più giovani, nel. A rivelarlo è un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fffitalia : Ecco un ottimo modo per continuare a avere più siccità e più alluvioni. Complimenti al governo che tiene molto alle… - Leonardobecchet : oooh Finalmente non ci sono alibi Se nel 2035 ci saranno aziende che faranno ancora carrozze coi cavalli (motori… - borghi_claudio : SLITTA Slitta voto in Ue sullo stop ai motori più inquinanti nel 2035 - tonymeola : RT @LegaSalvini: AUTO, SALTA LO STOP NEL 2035: IL MINISTRO #SALVINI IN PRIMA PAGINA SUL FINANCIAL TIMES - MRigalon : RT @adrianobusolin: ?? io nel 2035 -