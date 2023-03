NBA | risultati della notte 5 marzo | i 76ers fermano i Milwaukee Bucks con una clamorosa rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Nellaitaliana si sono giocate sei partitestagione 2022-2023 di NBA . E nel big match di giornata colpaccio dei Philadelphia, che espugnano il campo deindo da -18. Sugli altri campi vittorie di Toronto, Cleveland, Miami, Houston e Minnesota. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Successo esterno per i Philadelphiache battono i130-133. Si ferma a 16, dunque, la striscia di vittorie dei, che crollano nel finale dopo aver guidato anche con +18 punti nel terzo quarto, ma negli ultimi istanti sono le triple di James Harden e Joel Embiid a fare la differenza. Harden che chiude con 38 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, mentre in casa ...