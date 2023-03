NBA 2022 2023 | rimonta da urlo di Philadelphia | interrotta la striscia di vittorie di Milwaukee

(Di domenica 5 marzo 2023) I risultati della notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo della NBA. A Est è andato in scena l’attesissimo testa a testa tra, e il match non ha deluso le aspettative: i 76ers, trascinati da Harden ed Embiid (38 punti-9 rimbalzi-10 assist il primo, 31 punti-6 rimbalzi-10 assist il secondo), compiono unastrepitosa dopo aver toccato il -18, vincendo per 130-133. Per i Bucks, quattro quinti del quintetto di partenza va oltre i 20 punti, con Antetokounmpo top scorer con 34, ma non basta per evitare di vedersi interrompere ladi 16 successi di fila. RISULTATI E CLASSIFICHE Tra gli altri match, vittoria convincente di Cleveland contro Detroit, dopo aver toccato anche il +35, mentre Adebayo mette in campo 30 punti e 11 rimbalzi nella vittoria ...

