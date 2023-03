Naufragio migranti | vigili del fuoco ripreso ricerche in mare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - ultimora_pol : ?? Naufragio migranti, Giorgia #Meloni: 'Ma davvero, in coscienza, c'è qualcuno che ritiene che il governo abbia vo… - AnthropolisCult : RT @valigiablu: Perché partono. Contro propaganda e disinformazione sui migranti – Conversazione con @antosinopoli e @_arianna [podcast] ht… - _Arlon : RT @valigiablu: Perché partono. Contro propaganda e disinformazione sui migranti – Conversazione con @antosinopoli e @_arianna [podcast] ht… -

I vigili del fuoco, con le prime luci dell'alba, hanno ripreso le ricerche in mare di altri corpi delle vittime deldel barcone carico diverificatosi domenica scorsa a "Steccato" di Cutro. Non sono mai state sospese, invece, le ricerche in spiaggia, che abbracciano tutto il litorale crotonese e ..., Meloni: 'Davvero si pensa che non abbiamo voluto salvarli' 'Noi siamo molto abituati ad accorgerci dei problemi quando c'è una tragedia ed invece c'è chi ne parla da quando è a ......di cadaveri i fondali del Mare Nostrum Un padre prova a raccontare la storia al figlio perché di notte non lo assalgano gli incubi delvisti in Tv Di ALBERTO LAGGIA record di...

Naufragio migranti, Meloni: 'Nessun allarme da Frontex. Io non scappo, ora Cdm a Cutro' Agenzia ANSA

CROTONE - "Non possiamo più essere indifferenti, piangere una settimana e attendere inermi che tragedie come queste si ripetano tra qualche mese, su altre spiagge d’Italia". A dirlo è Manuelita Scigli ...Sarebbe bello poter vedere in un tempo assai breve l’esito delle indagini sul naufragio dei migranti avvenuto in questi giorni a Steccato di Cutro. Una tragedia che comunque lascerà una traccia ...