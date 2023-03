Naufragio migranti | Meloni | Nessuna segnalazione da Frontex

(Di domenica 5 marzo 2023) Pensare che il governo non abbia voluto salvare le vite deimorti nelle acque davanti a Cutro "non e' serio", perche' "la situazione e' semplice nella sua drammaticita': non ci sono arrivate ...

Le indagini approfondimento, Meloni: "Nessuna richiesta da Frontex. Prossimo Cdm a Cutro" Le testimonianze dei sopravvissuti saranno inserite nel fascicolo dell'inchiesta pere ...Pensare che il governo non abbia voluto salvare le vite deimorti nelle acque davanti a Cutro "non e' serio", perche' "la situazione e' semplice nella sua drammaticita': non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex". Giorgia Meloni ...I vigili del fuoco, con le prime luci dell'alba, hanno ripreso le ricerche in mare di altri corpi delle vittime deldel barcone carico diverificatosi domenica scorsa a "Steccato" di Cutro. Non sono mai state sospese, invece, le ricerche in spiaggia, che abbracciano tutto il litorale crotonese e ...

Naufragio migranti, Meloni: 'Nessun allarme da Frontex. Io non scappo, ora Cdm a Cutro' Agenzia ANSA

CROTONE - "Non possiamo più essere indifferenti, piangere una settimana e attendere inermi che tragedie come queste si ripetano tra qualche mese, su altre spiagge d’Italia". A dirlo è Manuelita Scigli ...Sarebbe bello poter vedere in un tempo assai breve l’esito delle indagini sul naufragio dei migranti avvenuto in questi giorni a Steccato di Cutro. Una tragedia che comunque lascerà una traccia ...