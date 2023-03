Naufragio Crotone, ritrovata in mare la 71esima vittima - Il Papa: "Dolore per le vittime, fermare i trafficanti di uomini" (Di domenica 5 marzo 2023) Leggi Anche Naufragio migranti, Meloni: 'Non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex' Una croce con le assi della barca affondata Con ciò che resta della barca naufragata una settimana fa a Cutro è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 marzo 2023) Leggi Anchemigranti, Meloni: 'Non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex' Una croce con le assi della barca affondata Con ciò che resta della barca naufragata una settimana fa a Cutro è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - LaStampa : Naufragio a Crotone, Giannini: 'Strage di Stato? Ne sono convinto' - nancylalimina : RT @vaticannews_it: Il dolore del #Papa allAngelus per la tragedia in Calabria: 'Fermare i trafficanti. Le acque del Mediterraneo non siano… - Tornielli : Naufragio a Cutro, il dolore del Papa: 'I viaggi della speranza non siano viaggi di morte' - Vatican News -